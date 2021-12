Selon des observateurs du Paris Saint-Germain plusieurs jeunes joueurs seront présents dans le groupe parisien pour affronter Lorient demain à 21h.

Sans Marco Verratti et Kylian Mbappé suspendus et les quelques blessés, Mauricio Pochettino devraient convoquer des titis parisiens dans son groupe. Selon des observateurs du club de la capitale, Xavi Simons et Edourd Michut, déjà convoqués en Coupe de France ce week-end, devraient être à nouveau appelés en équipe première. Tout comme le jeune attaquant de 18 ans Sékou Yansané. En revanche, le technicien argentin devrait pouvoir s’appuyer sur Sergio Ramos qui devrait enchainer une deuxième convocation d’affilée.