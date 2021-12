Ce mardi le Paris Saint-Germain a publié son habituel point médical avant le déplacement demain à 21h sur la pelouse de Lorient.

Annoncé incertain Sergio Ramos ne figure pas dans le point médical du PSG ce mardi. Le défenseur central espagnol devrait donc bien figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino demain soir. En revanche, le technicien argentin devra se passer de Juan Bernat et Julian Draxler qui reprendront avec le groupe après la trêve hivernale. Mais aussi des deux latéraux français, Colin Dagba (cheville droite) et Layvin Kurzawa (mollet gauche), qui sont restés en soins et qui reprendront eux aussi en janvier. Neymar Jr est lui toujours absent et poursuit « ses soins au Centre d’Entraînement Ooredoo et son retour à l’entraînement est toujours prévu dans 4 à 5 semaines », indique le club de la capitale.