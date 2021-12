Le pilote canadien annonce avoir reçu une vague d’insultes et de menaces de mort suite à son accident lors du Grand Prix d’Abou Dhabi qui a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité.

L’accident du pilote Williams lors du Grand Prix d’Abou Dhabi a changé toute la physionomie de la fin de course. Son accident a déclenché l’intervention de la voiture de sécurité, ce qui a permis à Max Verstappen de changer de pneus et dépasser Lewis Hamilton dans le dernier tour. Nicholas Latifi révèle ce mardi avoir reçu des menaces de mort pour son accident qui a bouleversé toute la course et probablement empêché Lewis Hamilton de décrocher un nouveau sacre. Il écrit dans un post Twitter : « Le fait que j’ai pensé qu’il était préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne ». Le pilote canadien s’est dit « choqué » par « le ton extrême des paroles, des insultes, et même des menaces de mort » reçues.