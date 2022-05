Le Prix Marc-Vivien Foé est pour Seko Fofana. Le milieu de terrain a été sacré ce lundi après sa désignation par un jury de 70 personnes composé de journalistes, consultants et de footballeurs.

Avec 221 points, Seko Fofana devance de loin Hamari Traoré et Nayef Aguerd. Les deux défenseurs rennais complètent le podium respectivement avec 91 points et 77 points. Elément clé de l’effectif du RC Lens depuis deux ans, le milieu de terrain ivoirien a été immense cette saison avec 37 matchs et 8 buts en Ligue 1.

Seko Fofana succède à son coéquipier Gaël Kakuta, sacré l’année dernière. Il est le quatrième Ivoirien sacré après Gervinho (2010, 2011), Jean Michael Seri (2017) et Nicolas Pépé (2019). Le Prix Marc-Vivien Foé, il faut le rappeler, récompense chaque saison le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Il est décerné par Rfi et France 24.