Cible prioritaire de Chelsea pour renforcer sa défense, Jules Koundé serait désormais sur les tablettes du FC Barcelone. Néanmoins, son prix, 90 millions d’euros, refroidit les convoitises catalanes.

Selon les informations dévoilées par AS, le FC Barcelone compte réaliser plusieurs recrutements importants cet été afin d’offrir à Xavi Hernandez un effectif à son image. Dans cette optique, le FC Barcelone aurait coché le nom de Jules Koundé. Le profil de l’international français serait particulièrement apprécié par le technicien espagnol. Un rêve entaché par la concurrence féroce qui entoure le jeune défenseur central de 23 ans avec les intérêts confirmées de Chelsea, Manchester United et Manchester City. De nombreux prétendants qui poussent le FC Sévile à conserver le même discours et refuser toutes les offres. Pour l’enrôler, il faudra débourser les 90 millions d’euros que représentent sa clause libératoire. Un montant qui refroidit les convoitises du Barça qui souhaiterait plutôt inclure des joueurs dans le deal.