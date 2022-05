Malgré des pertes records, le FC Barcelone devrait pouvoir réaliser de belles opérations sur le prochain marché estival. Aurélien Tchouaméni, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Marcos Alonso, César Azpilicueta… tant de recrues potentielles. A quelques journées de la fin du championnat, l’heure est au premier bilan.

Loin du Real Madrid, leader incontesté et champion de Liga cette saison, le FC Barcelone s’est néanmoins assuré le principal en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Un objectif atteint au forceps à la suite d’une saison rocambolesque. Limogé en cours d’exercice, Ronald Koeman a laissé sa place à Xavi Hernandez pour un nouveau projet retentissant. Une phase de reconstruction entamée depuis de longs mois qui devrait franchir un cap cet été après un mercato estival particulièrement agité. A en croire les informations délivrées par la presse ces dernières semaines, les Catalans pourraient enregistrer l’arrivée de nombreuses recrues.

Auteur d’une deuxième partie de saison correcte, le FC Barcelone, avec une place de dauphin inespéré, s’est d’ores et déjà assuré une place en Ligue des Champions la saison prochaine et peut désormais se tourner vers la période de transferts à venir durant laquelle plusieurs recrues sont attendues. A la tête des Culés, Xavi Hernandez réclame des renforts afin de confirmer les belles promesses entrevues. Alors que la piste menant à Erling Haaland n’a pas abouti, le Norvégien rejoindra Manchester City, le Barça se penche sur d’autres pistes potentielles. A la recherche d’une star offensive, plusieurs noms circulent tels que ceux de Robert Lewandowski, Sadio Mané (Mundo Deportivo) ou Luis Suarez, (El Chiringuito). Au milieu de terrain, Sport révèle que Ruben Neves, Martin Zubimendi et Aurélien Tchouaméni font partie de la short-list catalane. En défense, Marcos Alonso et César Azpilicueta sont ciblés, en plus de l’arrivée d’Andreas Christensen.

Un mercato XXL financé par de récents accords noués par la direction du FC Barcelone ainsi que par des départs programmés comme celui de Philippe Coutinho. En cas de belle offre, Frenkie de Jong pourrait, lui aussi, plier bagages.