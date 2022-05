Au cours d’un entretien accordé à ‘BeIN Sports’, le joueur du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer est revenu sur la première saison de Lionel Messi sous la tunique parisienne.

L’international allemand est très honoré de porter le même maillot que l’Argentin et il trouve que son coéquipier est un véritable modèle et qu’il facilite les choses sur le terrain. « C’est le joueur qui a peut-être marqué le plus l’histoire du football. Quand il est sur le terrain, il facilite le jeu pour tout le monde et pour le coup, c’est quelque chose d’extraordinaire. Si on réfléchit un peu, c’est vraiment quelque chose de fou de jouer dans une équipe avec Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos. » A-t-il déclaré à propos de la Pulga.