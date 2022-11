Dépassé par l’Olympique Lyonnais malgré un jeu attrayant (1-0), le LOSC s’est incliné. Un résultat qui agace Daniel Riolo, premier fan de Paulo Fonseca.

« Les Lillois ont été supérieurs mais sont mal payés. Je pense qu’ils sont dans le top 2 ou top 3 des équipes qui jouent le mieux en Ligue 1. Les trois-quarts du match ont été côté lillois. Je ne parle même pas de la première période où ils ont largement dominé. Si on est un peu vicieux, on se dit “ils vont finir par le payer”, notamment juste avant le but lyonnais. J’ai horreur, je ne supporte pas qu’une équipe comme Lyon gagne ce soir. Je sais que c’est le foot et que ce n’est pas toujours méritocratique. Mais j’aime ce que Lille propose, je veux que cette équipe-là gagne. Lyon a mieux joué en deuxième période, mais Lille avait toujours les meilleures occasions. Blanc s’est dit “ils sont plus forts que nous”, rentrez-leur dans le tas. Dans toutes ces occasions, il doit y avoir un but. Le 1-0 est trop dur. Je suis Fonseca, ce soir, c’est inadmissible, c’est dur à encaisser. C’est un petit braquage. J’adresserais mes félicitations à Anthony Lopes qui a maintenu son équipe en vie. Lyon a battu une très, très, très belle équipe », a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC dans l’After Foot.

Engagé dans un nouveau projet avec Paulo Fonseca à sa tête, le LOSC se place, après sa défaite, en septième position avec 22 points au compteur. Si l’Europe n’est pas si loin, les Dogues devront néanmoins rapidement réagir pour espérer pouvoir rebondir dès la semaine prochaine avec la réception du Stade Rennais, (3è, 27 points).