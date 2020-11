Marco Verratti connaît un début de saison très difficile avec le club de la capitale. L’Equipe dévoile aujourd’hui une histoire totalement folle.

Souvent critiqué pour son manque de professionnalisme, Marco Verratti pourrait une nouvelle fois souffrir de cette réputation. L’Italien profite des soirées dans la capitale française. Des anecdotes croustillantes sont dévoilées par le quotidien sportif L’Equipe dans son édition du jour. Une scène totalement surréaliste qui se déroule en novembre 2018 entre Marco Verratti et son entraîneur Thomas Tuchel, à quatre jours d’un choc en Ligue des Champions entre le PSG et Liverpool.

Dans une boîte de nuit du huitième arrondissement de Paris, les deux hommes vont se croiser. Cette rencontre va provoquer l’énervement de l’entraîneur parisien. Avant Liverpool, Thomas Tuchel avait fait sortir en cours de match le milieu de terrain pour le reposer avant le match de Liverpool. « Ce n’est pas sérieux, Marco, je te remplace pour te reposer parce qu’il y a Liverpool mercredi… », aurait lâché le coach allemand. L’Italien ne va pas trembler face à son manager : « Oh, ça va ! J’allais partir. Mais toi non plus, ce n’est pas sérieux. Tu es le coach, tu dois montrer l’exemple ». Une scène qui confirme que depuis l’arrivée de QSI à Paris, aucun coach n’a réussi à imposer une discipline avec les stars du vestiaire parisien. Lunaire.