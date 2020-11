Le point complet sur les résultats de la soirée en Ligue des champions.

Dans le groupe G, le FC Barcelone qui jouait avec son équipe bis s’est facilement imposé sur le terrain du Dynamo Kiev (4-0). Les buteurs du soir : Sergino Dest (52e), Martin Braithwaite (57e, 70e sur penalty) et Antoine Griezmann (92e), entré en cours de jeu. Le club catalan est qualifié pour les huitièmes de finale, tout comme la Juventus Turin qui s’est imposée face à Ferencvaros (2-1) sur des buts de Cristiano Ronaldo (35e) et Alvaro Morata (92e), après l’ouverture du score de Uzuni pour les Hongrois (19e).

Dans le groupe F, le Borussia Dortmund a dominé le Club Bruges (3-0) avec un dublé d’Erling Haaland (18e, 60e) et un but de Jadon Sancho (45e). Le club allemand conserve la tête devant la Lazio Rome, qui a battu le Zénith Saint-Pétersbourg (3-1) sur des buts de Ciro Immobile (3e, 55e sur penalty) et Marco Parolo (22e).

Dans le groupe E, Chelsea et Séville sont qualifiés. Le Stade Rennais reste en lice pour la troisième place.

Dans le groupe D, Manchester United est en tête devant le PSG qui a remporté une courte victoire face à Leipzig (1-0).