Le Paris Saint-Germain s’est imposé 1-0 face au RB Leipzig, mardi soir au Parc des Princes, pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions, Groupe H.

Cette victoire étriquée a été acquise sur un penalty peu évident obtenu par Angel Di Maria et transformé par Neymar à la 11e minute de jeu. Assez pour reprendre l’ascendant sur Leipzig au classement au goalaverage particulier, puisque le PSG s’était incliné 2-1 en Allemagne, avec un but à l’extérieur. On ne retiendra que le résultat, car le contenu n’y était pas. Le PSG s’est montré particulièrement laborieux au milieu de terrain et a concédé de nombreuses occasions au RBL.

Il faudra montrer un tout autre visage pour espérer s’imposer sur la pelouse de Manchester United et disputer la première place du groupe aux Red Devils. Ces derniers se sont largement imposés face à Basaksehir (4-1) sur des buts de Fernandes (7e, 19e), Rashford (35e sp) et James (90e), contre un but de Türüc (75e).

