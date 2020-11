Rennes s’est incliné face à Chelsea (1-2), mardi soir au Roazhon Park, dans un match comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions, Groupe E, au terme d’un scénario cruel.

Rennes était parvenu à égaliser à la 85e minute par Serhou Guirassy après l’ouverture précoce du score par Chelsea sur un but de Callum Hudson-Odoi (22e),. Mais Olivier Giroud, entré en fin de rencontre, a donné la victoire aux Blues… à la 90e minute.

Rennes reste dernier du groupe E avec un seul point, à égalité avec le club russe de Krasnodar qui s’est incliné sur sa pelouse face au FC Séville (1-2). Les Espagnols ont marqué par Ivan Rakitic (4e) et Munir El Haddadi (95e), contre un but de Wanderson (56e). Chelsea et Séville sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Stade Rennais et Krasnodar vont se disputer la troisième place qualificatives pour la suite de la Ligue Europa.

