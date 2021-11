Le FC Barcelone semble régler ses problèmes petit à petit. En difficultés sur le plan sportif, le Barça a enregistré l’arrivée de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur mais est toujours exposé sur le plan financier. Pas pour l’instant, deux nouveaux accords de sponsoring pourraient générer plus de 170M€.

En très grandes difficultés sur le plan financier, le FC Barcelone serait sur le point de souffler en signant deux accords XXL. Alors que son partenariat avec Rakuten, d’une valeur de 30 millions d’euros bonus non inclus, prend fin au terme de la saison à cause de la pandémie de Covid-19, le Barça engage les grandes manœuvres. Selon les informations couplées de Mundo Deportivo et de l’EFE, le club catalan serait proche de réaliser un double coup à 170 millions d’euros.

Ces derniers jours deux offres potentielles ont émergé, celle d’un partenariat avec Crypto Exchange, d’une valeur de 70M€ additionnées à 20% de bonus en fonction des résultats du club, ainsi qu’une autre de plus de 100M€ venant d’un fonds d’investissement saoudien. Une dernière proposition qui ne plaît à tous les membres du conseil d’administration catalan mais qui pourrait faire énormément de bien sur le plan financier. Affaire à suivre…