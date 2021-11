L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a réalisé le meilleur temps de la 2e et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, 19e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit d’Interlagos (4,309 km) à Sao Paulo.

Dans le Top 5, il a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de 864/1000, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) de 1 sec 117/1000, le Français Esteban Ocon (Alpine) de 1 sec 169/1000 et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) de 1 sec 503/1000. Hamilton, qui a dominé les qualifications vendredi, risque de voir son chrono annulé et donc de partir en fond de grille lors de la course sprint qualificative à 16h30 locales (19h30 GMT). C’est précisément son DRS (le volet monté sur l’aileron arrière de sa monoplace qui s’ouvre pour gagner en vitesse de pointe) qui est en cause car il se déploierait plus que le règlement ne l’autorise. Dans cette affaire, Verstappen a aussi été entendu et encourt une sanction

pour avoir touché l’aileron arrière de la voiture de son adversaire après les qualifications. Le pilote de 24 ans s’est classé juste derrière Hamilton en « qualifs ». Le Britannique de Mercedes est par ailleurs déjà sous le coup d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la course principale dimanche pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison. Pour rappel, il a 19 points de retard sur Verstappen à quatre courses du terme du championnat. Le GP du Brésil, annulé l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, est le troisième et dernier en 2021 à proposer ce nouveau format de course sprint. Longue d’un peu plus de 100 km avalés en une trentaine de minutes (soit 24 tours sur le circuit d’Interlagos), elle détermine la grille de départ du GP et offre aussi quelques points au championnat, de 3 au premier à 1 au deuxième.

AVEC AFP