Cet été, l’Olympique de Marseille a recruté Pau Lopez afin de seconder un Steve Mandanda sur le déclin. Une opération qui aurait pu ne jamais se réaliser si Edouard Mendy était resté dans la cité phocéenne. Un départ précoce qu’il détaille dans un entretien récent.

Aujourd’hui au porte des nominés pour le Ballon d’Or, Edouard Mendy est sans conteste l’un des meilleurs portiers en Europe. Depuis son départ du Stade Rennais en septembre 2020, le Sénégalais a pris une toute autre dimension. Un regret pour l’Olympique de Marseille qui l’avait pourtant dans son effectif, en tant que 3ème gardien, lors de la saison 2015-2016. Un départ précoce que le Blues de Chelsea évoque sans détour.

« J’ai eu la possibilité de rester à Marseille, mais il n’y avait aucun intérêt à le faire pour être troisième gardien derrière Steve et Yohann. Je venais de me relancer, des clubs de Ligue 2 me contactaient, donc le challenge, c’était de trouver un club ambitieux qui pouvait m’offrir du temps de jeu. Attention, je sortais d’une saison avec la réserve de l’OM, donc je n’allais pas exiger une place de numéro un, mais je cherchais une opportunité de montrer mes capacités« , a déclaré Edouard Mendy dans un entretien accordé à So Foot.