La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne sera officielle ce jeudi 31 décembre à minuit. Cette décision pourrait dans les prochaines années favoriser une augmentation du niveau de la Ligue 1 avec moins de joueurs transférés en Angleterre.

« La Fédération anglaise voulait en profiter pour favoriser l’émergence de jeunes talents britanniques et renforcer ainsi ses équipes nationales. Pour la Premier League, il s’agissait de conserver les très bons joueurs étrangers, quitte à sacrifier les joueurs moyens qui ne répondront pas aux critères du permis de travail à points institué à partir du 1er janvier. Un top club anglais n’aura toujours aucun problème pour recruter un Kylian Mbappé, mais des joueurs non internationaux ne pourront quasiment plus jouer en Angleterre, ce qui conduira les clubs plus modestes qui les enrôlaient jusque-là à exposer davantage de jeunes pousses anglaises, avec une probable inflation sur cette catégorie de joueurs qui sera très demandée. Seul effet négatif : l’interdiction des transferts de mineurs et la limitation des transferts de joueurs de moins de 21 ans vont renchérir le montant des transactions qui se feront à un âge plus avancé », a indiqué Vincent Chaudel, économiste du sport, dans les colonnes de L’Equipe.

Avant de poursuivre : « On va sans doute le voir dès le mercato hivernal (2 janvier-1er février 2021). Les clubs anglais ont beau bénéficier de droits télé imposants, ils ne sont pas en bonne forme financière en raison du Covid, qui a vidé des stades d’habitude pleins. Le Brexit va ajouter ses effets. C’est une mauvaise nouvelle pour les clubs français dont les droits télé vont baisser sans que les transferts jouent leur rôle d’amortisseur. À terme, en revanche, cela peut les favoriser puisqu’ils conserveront plus longtemps leurs meilleurs jeunes et les vendront plus cher quand ils seront matures. Après la crise des subprimes (2007-2008), la Liga avait freiné sur les transferts et parié sur la formation, avec des résultats. Former mais aussi acheter local est peut-être la voie à suivre pour la Ligue 1. »