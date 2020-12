Patrick Vieira a été licencié par Nice, le mois dernier. Le défenseur central Dante (37 ans) absent depuis quelques semaines à cause d’une grave blessure est revenu sur cette décision de la direction et assume entièrement la responsabilité de ce départ.

« On a vécu cet échec ensemble avec cette Coupe d’Europe ratée. C’était une ambition du club et on n’a pas réussi. Le coach a travaillé dur pour nous faire progresser et réussir dans cet objectif. Malheureusement, on n’a pas pu se qualifier et on est tous déçus de voir le coach nous quitter. Si le coach est parti, ça veut dire que nous, on n’était pas bon sur le terrain. Il y a un sentiment de culpabilité », a indiqué le Brésilien dans les colonnes du quotidien régional de Nice-Matin.