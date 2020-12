L’arrière gauche du PSG Handball, Elohim Prandi est revenu sur la 3ème place du club parisien lors de ce Final 4 de la Ligue des Champions à Cologne.

« Ça n’a pas trop parlé, chacun avait besoin de réfléchir, de se remettre en question. Et on a su faire un match plein, intense, en défendant très bien. Psychologiquement, c’était compliqué de se remettre d’une défaite amère, où on n’a pas mis tout ce qu’il fallait. Chapeau à l’équipe, qui a su relever la tête. Je pense clairement être le principal concerné. On attend beaucoup de moi, on m’a recruté pour certaines choses et je n’ai pas su les mettre en avant dans cette première partie de saison, en tout cas trop irrégulièrement. Je me suis remis en question de façon assez dure et aujourd’hui (mardi), j’avais besoin de me refaire confiance. Et voilà ce que cela a donné (6 buts), je suis très fier d’avoir pu aider l’équipe comme il fallait », a indiqué le joueur dans les colonnes de L’Equipe.

Avant de poursuivre : « On a des matches en retard et on a mal débuté la Ligue des champions : on a déjoué, on n’a pas été assez rodés dans notre jeu tout de suite. Mais on sent qu’il y a énormément de potentiel, c’est en travaillant qu’on va pouvoir le révéler. J’espère qu’on va être opérationnels le plus vite possible pour pouvoir prétendre à beaucoup mieux dans six mois. »