Le FC Barcelone n’a toujours pas abandonné l’idée de pouvoir conserver son jeune talent français Ousmane Dembélé la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Vernon devrait recevoir une ultime offre de la part de ses dirigeants.

C’est le dossier chaud au FC Barcelone, la prolongation du Français Ousmane Dembélé. Libre de tout contrat dans quelques mois, l’ancien rennais n’a toujours pas donné son accord pour prolonger l’aventure en Catalogne et un départ n’est pas à exclure. Oui mais voilà les dirigeants du Barça ne veulent pas le voir quitter la Catalogne et ils préparent une ultime offre pour le convaincre de poursuivre l’aventure. D’après les dernières informations « d’El Chiringuito », le FCB ne voudrait pas lui offrir plus de 8 millions d’euros par an, avec un contrat pour une durée de quatre années, ce qui amène à juin 2026.

Une dernière offre qui semble bien loin des demandes du joueur et son agent et qui pourrait bien sonner de manière définitive la fin de l’aventure avec le champion du monde 2018, sous le maillot de l’Equipe de France. Recruté à l’été 2017 pour la somme de 140 millions d’euros, l’international tricolore ne réclamerait qu’un contrat portant sur deux saisons, soit jusqu’en 2024 car il n’aurait pas pour ambition de rester encore très longtemps en Espagne. Affaire à suivre…