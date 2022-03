Cette saison est particulièrement étrange puisque, pour l’une des premières fois, nous ne retrouvons pas les deux ogres Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au sommet du classement des buteurs. Toutefois, leur baisse de régime fait le bonheur d’autres attaquants, notamment du côté Français puisque nous retrouvons pas moins de 3 tricolores parmi les 5 buteurs les plus prolifiques d’Europe.

Voici une statistique qui a de quoi nous rendre chauvin. Une nouvelle fois, les plus grands attaquants d’Europe sont au rendez-vous en cette saison 2021/2022 puisque nous retrouvons plusieurs noms familiers dans la liste des meilleurs buteurs européens. Et parmi eux figurent 4 Français dans le top 10, avec les présences de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et Wissam Ben Yedder. On fait un point complet sur le classement ci-dessous.