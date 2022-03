Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais qui su profiter d’une belle opportunité, Tetê s’est exprimé sur son avenir. Le Brésilien souhaite s’inscrire dans la durée avec les Gones.

« Je suis très heureux ici, l’OL est un grand club en France et en Europe. Je suis sûr de pouvoir aider cette équipe. Tout le monde connait la situation avec la guerre en Ukraine. Je m’en suis sorti et je suis arrivé à Lyon. L’histoire de l’OL avec les Brésiliens ? Cela a pesé. Les Brésiliens ont toujours écrit une belle histoire à Lyon. J’ai parlé avec Paqueta et ça a beaucoup pesé dans mon choix. J’ai hâte de jouer. Je veux retrouver la compétition, je veux jouer au football. Cette situation a été douloureuse mais j’en vois la fin. L’envie de continuer ici après juin ? Bien sûr que j’ai envie de rester à Lyon, beaucoup de personnes travaillent sur ça« , a déclaré la nouvelle recrue des Gones, Tetê, en conférence de presse.