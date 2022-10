Plus proche que jamais de la sortie en Ligue des Champions, le FC Barcelone pourrait perdre plus de 20 millions d’euros.

En deux semaines, le monde s’est écroulé autour du FC Barcelone. Battus le 4 octobre dernier sur la pelouse de San Siro face à l’Inter Milan (1-0), les hommes de Xavi Hernandez ne sont pas parvenus à inverser la tendance au match retour avec un nul concédé à domicile (3-3) qui pourrait être synonyme d’élimination et de relégation en Europa League. Désormais, il faudrait un miracle et plusieurs faux pas des Nerazzurri pour espérer pouvoir rejoindre les huitièmes de finale. Une fin d’aventure en Ligue des Champions qui pourrait avoir de grandes conséquences, notamment sur le plan économique et financier.

D’après les informations publiées par Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait présenté un budget record de 1,255 milliards d’euros avant débuter l’année dans lequel il était prévu que le Barça aille jusqu’en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un objectif sportif ambitieux qui semble bien loin de se réaliser et qui pourrait faire perdre plus de 20 millions d’euros aux finances catalanes. Un montant particulièrement au vu des problèmes économiques rencontrés par le Barça ces derniers mois. Cet échec sportif pourrait pousser les Blaugranas à se séparer de plusieurs éléments et notamment de Frenkie De Jong, dont la position ne cesse d’être réévaluée.