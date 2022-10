Ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg a rechuté en s’inclinant face au LOSC, (0-3). Une défaite qui pourrait bien fragiliser la position de Julien Stéphan.

Après onze journées disputées en Ligue 1 depuis le début de la saison, le Racing Club de Strasbourg est loin de satisfaire ses ambitions, nées d’un exercice 2022-23 plus qu’étincelant. Avec 8 points au compteur, les Alsaciens figurent en quinzième position et la défaite face au LOSC (0-3), lors de la 11ème journée de Ligue 1, les place dos au mur, à la merci d’une concurrence féroce. A l’issue de ce weekend, la formation alsacienne pourrait se retrouver dans la zone rouge. Une posture qui fragiliserait, plus que jamais, la position de Julien Stéphan. Pourtant, le technicien français ne s’est pas montré particulièrement inquiet.

« On parle tous les jours (de son avenir, ndlr). J’ai la chance d’être dans un club avec une direction qui échange tous les jours avec son staff et ses joueurs. (…) Je suis le même entraîneur que l’année dernière. Les résultats sont moins bons. On sait qu’on est tributaire des résultats. On travaille en parfaite confiance. Inquiet ? Non, pas dans les échanges que j’ai. Mais je ne suis pas satisfait du nombre de points et des résultats« , a avoué Julien Stéphan en conférence de presse, à l’issue de la défaite subie par ses hommes (0-3) contre le RC Strasbourg. Moment clé d’une saison si particulière, la Coupe du Monde et la trêve qu’elle impose pourrait finir par lui être fatale.