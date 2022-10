Alors que l’Olympique de Marseille commence à redescendre au classement après son début de saison absolument fulgurant, de nouveaux noms commencent à faire leur apparition dans les tablettes du club. C’est donc le cas de l’attaquant de 29 ans du Stade de Reims, Junya Ito.

Avec 4 buts et 1 passe décisive en 9 matchs, le Japonais natif de Yokosuka est absolument prodigieux pour sa première saison en Ligue 1. Ce haut niveau de performance n’a pas manqué d’attirer l’œil des plus grands, et notamment celui du dirigeant du club phocéen : Pablo Longoria. En effet, Mediafoot révèle que le joueur serait particulièrement suivi depuis longtemps, notamment lorsque le joueur était à Genk.

Arrivé du côté de Reims cet été pour 10 M€, l’ailier droit japonais a tout de suite convaincu et permet aux Rémois d’échapper aux dernières places du classement. Sous contrat jusqu’en 2026, Longoria et sa clique devront débourser une certaine somme, certainement supérieure à 10 M€, pour s’attacher les services de Junya Ito.