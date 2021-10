Courtisé par les plus grandes écuries européennes, Zinedine Zidane est sans doute l’un des hommes les plus convoités de la planète football. Pourtant, il ne cesse de refuser les offres qui arrivent sur sa table. Le Français n’a qu’un seul objectif en tête : prendre les rênes de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps.

Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Suffisant pour que tous les clubs le courtisent et espèrent le voir soulever de nouveaux trophées sous leur couleur. Après avoir refusé les avances du nouveau riche de Premier League, Newcastle United, le Français a reçu une toute nouvelle offre en provenance de Manchester United. L’ancien technicien madrilène serait le grand favori de la direction mancunienne, devant Antonio Conte, afin de reprendre les rênes du club actuellement mené par Ole Gunnar Solskjaer. Néanmoins, selon les informations d’ESPN, Zinedine Zidane aurait une nouvelle fois refusé les avances d’un club anglais. The Sun ajoute même que le Français serait obnubilé par un seul et unique objectif à court terme : prendre la tête de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un plan de carrière rodé, le Français n’a pas d’état et ne reviendra pas sur sa décision peu importe les clubs qui tenteront de le convaincre.