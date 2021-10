Un vent de contestation commence à souffler au Paris Saint-Germain à l’encontre de Mauricio Pochettino. Malgré ses plutôt bons résultats depuis le début de la saison, l’Argentin est remis en question. Le manque de jeu côté parisien est pointé du doigt et selon de nombreux observateurs, il en est le responsable.

« Pochettino nous dit qu’il est satisfait de son équipe, que voulez-vous qu’il dise d’autre ? Qu’il dise que son équipe a été mauvaise ? Bien sûr que non. Il sait très bien qu’il n’y a aucune identité de jeu au PSG. Donc, il est dans le déni. Il nous dit, en plus, que novembre sera plus difficile… Avec ce qu’on a vu en octobre, je n’ose même pas imaginer ce qu’on peut avoir en novembre ?« , a affirmé Mickaël Madar, consultant pour Canal+, au Parisien.