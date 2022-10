Alors que l’Olympique Lyonnais montre un visage légèrement plus séduisant depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux semble particulièrement satisfait du changement de mentalité dans le club rhodanien.

Actuellement à la 8e place de Ligue 1 suite au succès contre Montpellier (2-1), l’Olympique Lyonnais semble déjà montrer un meilleur visage que sous les ordres de Peter Bosz. Cependant, le tacticien français Laurent Blanc ne se jette pas des fleurs trop vite, et semble assumer que la dynamique d’un nouveau coach apporte beaucoup à la forme globale d’un collectif. Il apprécie toutefois grandement l’esprit de combativité qu’il a pu observer chez les Gones lors des dernières rencontres.

Lolo White a en effet déclaré : « Il y a beaucoup d’améliorations depuis que je suis là mais quand il y a un changement d’entraîneur, les joueurs sont très intelligents, il ne faut pas être dupe… Les cartes sont redistribuées et tout le monde a intérêt à se montrer sous son meilleur visage. En termes d’intensité, c’est donc meilleur. Ce qu’on leur propose a l’air de leur plaire. Et on a assez maîtrisé nos matches à Rennes ou à Montpellier. Le contenu était pas mal là-bas, il faut progresser, continuer, surtout ne pas se contenter de ça. Comme je l’ai dit aux joueurs après le match à Montpellier, on a accepté beaucoup trop de choses ici, le club a accepté beaucoup trop de choses mais ce qui me fait plaisir à Montpellier, c’est qu’on n’a pas accepté de ne pas prendre les 3 points. C’est une rébellion. On y a cru jusqu’au bout, c’est un changement de mentalité. C’est un des gros points positifs. »