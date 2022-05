Tombeur des Tigres d’André Pierre Gignac sur le fil en demi-finale, l’Atlas Guadalajara a remporté le championnat mexicain dans la nuit en venant à bout de Pachuca en finale.

L’Atlas FC sur le toit du Mexique ! Le club a gagné ce lundi le titre de champion pour la deuxième fois de suite, un exploit. Tombeurs des Tigres de Monterrey en demi-finale malgré un très bon André Pierre Gignac qui avait mis un doublé lors du match retour, les hommes de Diego Cocca ont confirmé leur performance lors de la double confrontation face à Pachuca. Vainqueur à l’aller à domicile sur le score de 2 à 0, ils ont réussi à conserver leur avantage malgré la défaite dans la nuit sur le score de 2 à 1.

Après 70 ans sans titres, le club de Guadalajara remporte deux titres à la suite. Une performance rare puisque seulement deux équipes avaient réalisé cet exploit auparavant, les Pumas (CL et AP 2004) et León (CL 2013 et AP 2014).