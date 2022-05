Belle promesse de la formation marseillaise, Simon Ngapandouetnbu devrait être prêté en Ligue 2 la saison prochaine.

Loin derrière Pau Lopez et Steve Mandanda dans la hiérarchie des gardiens, le jeune Simon Ngapandouetnbu (19 ans) devrait poursuivre sa carrière en Ligue 2 la saison prochaine. Interrogé par nos confrères du Phocéen, son agent Franck Belhassen a assuré être tout proche d’un accord avec un club de deuxième division pour un prêt d’une saison.

« On n’est pas très loin d’arriver à prêter Simon Ngapandouetnbu, parce qu’il faut qu’il se développe, qu’il fasse une vraie saison professionnelle dans un championnat en France. Je pense que je vais le prêter en Ligue 2 assez rapidement […]. Plus il va jouer, plus il va devenir bon. On n’est pas très loin d’arriver à un accord avec un club. »