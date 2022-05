Téléfoot rapporte que l’Atlético Madrid est en tête de la course pour recruter le défenseur latéral de Lens Jonathan Clauss, avec une offre comprise entre 6 et 7 millions d’euros pour l’international français.

Le joueur de 29 ans, à qui il reste un an de contrat, a déjà rencontré les dirigeants de l’équipe de Liga et est séduit par l’idée de jouer sous les ordres de Diego Simeone. Clauss a également suscité l’intérêt de la France, avec Marseille et Nice qui ont pris contact avec lui, mais rien de concret pour l’instant. Chelsea suit également de près le néo-international français, qui compte 5 buts et 11 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Thomas Tuchel est un fan du joueur et le voit comme un remplaçant potentiel de César Azpilicueta.