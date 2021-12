Présenté ce mardi à la presse, Pascal Dupraz est le nouveau visage sur le banc de l’AS Saint-Etienne. L’ancien consultant prend la succession de Claude Puel alors que les Verts sont en grandes difficultés. Le meilleur choix possible pour Loïc Perrin.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, l’AS Saint-Etienne vit une crise sportive sans précédent. Obligé de réagir après de multiples contreperformances, la direction stéphanoise a enfin pris la décision de se séparer de Claude Puel afin de relancer une dynamique vertueuse. Pour cela, les Verts s’appuient désormais sur un nouvel homme fort : Pascal Dupraz. Débarqué à l’ASSE pour une nouvelle missions sauvetage, le technicien français, anciennement à Caen, est jugé comme étant « le meilleur choix possible » par la direction stéphanoise et par Loïc Perrin, coordinateur sportif à l’AS Saint-Etienne.

« On s’est mis à la recherche d’un entraîneur. On avait établi des critères. Une liste de plusieurs entraîneurs s’est dégagée. On a fait le choix de Pascal, qui était le choix numéro 1. On avait besoin de le voir, de prendre des renseignements. On a mis toutes les chances de notre côté pour faire le meilleur choix possible. On sera jugé sur les résultats, mais on est persuadés que c’est le meilleur choix […] Nous recherchions un entraîneur francophone, pour faciliter l’adaptation, connaissant la Ligue 1, un meneur d’hommes sachant fédérer, qui a déjà pris un club en cours de saison et connu une situation difficile. Pascal Dupraz est l’entraîneur qui nous semble le plus apte à réussir cette mission« , a déclaré Loïc Perrin mercredi dernier en conférence de presse.