Retour sur la victoire des Pelicans de la Nouvelle-Orléans la nuit dernière en NBA. Un match avec un scénario totalement dingue.

Match équilibré entre deux équipes en difficulté dans la conférence ouest. Une rencontre remportée finalement par les Pels avec un Brandon Ingram en mode all star avec ses 34 points, alors qu’en face Shai Gilgeous-Alexander a une fois de plus porté son équipe avec 33 unités. Une fin de match incroyable et la déception est grande pour OKC. Sur leur parquet, les joueurs du Thunder ont égalisé à 110 partout à 1seconde 4 de la fin sur un shoot fou de SGA. Mais sur la remise en jeu, Devonte’ Graham, dans son propre camp tente sa chance et réussi le panier de la gagne au buzzer. Les Pelicans l’emportent 113 à 110 au terme d’un fin de match digne des films hollywoodiens…