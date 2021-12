Débarqué il y a à peine une semaine à Saint-Etienne pour prendre la tête des Verts, Pascal Dupraz s’apprête à faire face à un défi de taille alors que l’ASSE est la lanterne rouge de Ligue 1. Une mission sauvetage comme il les aime. Pourtant, tout le monde ne voit pas son arrivée comme étant une bénédiction.

Le mois de décembre et les mois qui suivront seront d’une importance cruciale pour l’AS Saint-Etienne qui entame un nouveau chapitre de son histoire au côté de Pascal Dupraz. Arrivé comme pompier de service, l’ancien technicien du SM Caen doit relever un défi bien délicat alors que les Verts sont bons derniers en Ligue 1. Embauché comme pompier de service, l’ancien consultant ne fait pas l’unanimité, loin de là.

« Tout le monde sait qu’on a eu une petite histoire personnelle. Moi je connais l’humain, je sais qui il est, j’ai en plus parlé avec énormément de gens avec qui il a travaillé. Peu importe pour les supporters de Saint-Etienne. Ce qui compte pour eux, c’est de savoir si Saint-Etienne se sauve et reste en Ligue 1. Donc s’il réussit sa mission, tant mieux pour les Verts. […] Après, moi je sais qui il est en tant qu’homme, je sais de quel mensonge il peut être capable, je sais quel mythomane il peut être, quelles histoires il est prêt à inventer, quels sketchs il est prêt à jouer, puisqu’il y a eu le fameux sketch à Toulouse où il a fait le fanfaron pour ensuite donner une demi-heure d’interview, dire au revoir avec un grand sourire et me tailler à nouveau le lendemain en conférence de presse. Je ne comprends pas bien quelle était la nature de ce sketch à ce moment-là. Enfin, son sketch était plutôt réussi« , a fustigé Daniel Riolo sur RMC.