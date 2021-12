Totalement emballé par le prochain mercato d’été, Steve McManaman imagine déjà Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger et Erling Haaland sous les couleurs du Real Madrid.

Ancien joueur du Real Madrid, Steve McManaman est particulièrement confiant quant à l’avenir des Merengues. Avec les arrivées de Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger qu’il estime déjà bouclées, il n’a pas caché son enthousiasme dans une interview accordée à HorseRacing. Pour lui, le Real Madrid arrive dans « une nouvelle ère » qui sera marquée par des signatures XXL et la rénovation du stade Santiago Bernabéu.

« L’arrivée de stars cet été ? Ce n’est pas impossible. Rien n’est impossible quand on parle du Real Madrid. Ils n’ont pas dépensé beaucoup d’argent ces derniers temps, alors maintenant ils ont un coffre plein à dépenser. Ils ont rénové le stade et puis, bien sûr, il y a eu le Covid-19, donc le Real s’est préparé à un marché agressif, comme la plupart des équipes. Barcelone a peut-être des difficultés, mais le Real Madrid prospère. Ils ont de l’argent et il y a de fortes chances que Kylian Mbappé et Antonio Rüdiger arrivent gratuitement. Ils semblent également intéressés par Erling Haaland, qu’ils peuvent également faire venir s’ils le souhaitent. La rénovation du Bernabeu symbolise presque une nouvelle ère au Real Madrid. Ils arrivent à attirer beaucoup de joueurs au Real Madrid. Ils ont les fonds nécessaires pour se battre avec d’autres équipes et si Mbappé y va, cela semble encore plus attractif pour d’autres joueurs. Cristiano Ronaldo aussi pourrait revenir, mais je pense qu’il aura une année de plus à Manchester United et ensuite nous verrons. »