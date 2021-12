Allier brésilien de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique a scellé son avenir avec le club olympien et il assure qu’il ne fera pas ses valises cet hiver.

« Plus j’ai de temps de jeu et plus j’ai confiance en moi. Avec la confiance, je m’améliore et je suis mieux dans le jeu. Tout est une question de temps de jeu. Cela m’a donné confiance en moi, je cherche à faire le plus de passes décisives pour marquer des buts. Je veux continuer à jouer ici. Les supporters sont revenus dans les stades, je ne pense pas aller ailleurs. Je suis assez à l’aise, ce qui fait la différence, c’est le temps de jeu. Avec plus de temps de jeu, je pourrai montrer mon football. Tous les matchs sont bons pour mon temps de jeu. Je dois donner le maximum dans n’importe quel match. Je m’entraîne et je dois continuer à le faire de cette manière pour avoir un bon niveau, » a déclaré le footballeur de 20 ans dans des déclarations relayées sur le site officiel du club.