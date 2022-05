Engagé dans une procédure avec la FIFA, l’Algérie n’a pu avoir gain de cause. L’Algérie est définitivement éliminée et ne foulera pas les pelouses de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Le 29 mars dernier, l’Algérie est tombé face au Cameroun lors des barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022. Une élimination controversée avec des décisions arbitrales décriées. Pointé du doigt, l’arbitre de la rencontre, Bakary Gassama, a été visé par les déclarations de Djamel Belmadi, jugeant que ses choix avaient été intéressés. Pour contester ces décisions, la Fédération Algérienne de Football (FAF) avait introduit un recours auprès de la FIFA, tentant ainsi de faire rejouer la rencontre. En vain, la FAF n’a pas obtenu gain de cause et réagit à la décision prise par la FIFA.

« La Fédération algérienne de football s’est faite un devoir et un principe de saisir la FIFA, pour mettre toute la lumière sur ce qu’elle considère comme un arbitrage suspect de la part de l’arbitre de ce match et de son impact sur son issue. L’instance fédérale est toujours dans l’attente d’une suite claire et objective à cette réclamation. Au-delà des faits de jeu, des erreurs qui peuvent survenir et être commises par les arbitres et les joueurs, susceptibles d’influencer le cours et/ou le résultat d’un match, la Fédération algérienne de football n’a, dans sa démarche réglementaire et bienveillante, évoqué ni l’adversaire ni toute autre partie, hormis le volet arbitrage. En dehors des éléments d’ordre technique en sa possession et qu’elle a introduit, dont des vidéos et le rapport d’expertise, la Fédération algérienne de football n’a jamais reçu la moindre pièce ou toute autre preuve matérielle (sous un quelconque support) d’une tierce partie afin de la verser dans son dossier de réclamation. Agissant dans le cadre strictement réglementaire que lui confèrent les Lois du Jeu de la FIFA et des procédures usitées, la Fédération algérienne de football n’est à aucun moment responsable des déclarations et/ou publications faites par des parties tierces. Toutes ces parties qui se sont exprimées sur ce dossier endossent l’entière responsabilité de leurs déclarations, publications et élucubrations. Cependant, la Fédération algérienne de football rend un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux, parmi les supporters des Verts, qui ont exprimé leur soutien et ont manifesté une attitude positive et responsable pour défendre le bien-fondé de ce dossier de réclamation qui, quelle qu’en soit l’issue, a mérité d’être introduit de manière officielle pour que de telles dérives arbitrales soient réprimées et bannies à tout jamais du paysage footballistique continental », a indiqué la Fédération Algérienne de Football dans un communiqué officielle.