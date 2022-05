A 4 minutes et 6 secondes du maillot rose au début de l’étape, Guillaume Martin a réalisé la belle opération du jour. Le leader de la Cofidis a pris l’échappée et repris trois minutes sur les prétendants au classement général et est désormais au pied du podium. Une remontée inespérée pour le Français.

« Je n’avais pas prévu du tout d’être dans l’échappée. J’ai abordé le départ réel dans les dernières positions du peloton. Je n’avais vraiment pas en tête de prendre l’échappée. On s’est retrouvé à l’avant un peu par hasard. L’écart avec les favoris a même grandi dans le final. Ce n’étais pas prévu mais une bonne journée. Je n’ai pas vraiment pensé au maillot rose. Je me doutais que Trek-Segafredo allait contrôler. Dans le final, je n’étais pas très loin mais je me doutais que cela allait accélérer dans le peloton. Au début je pensais plus à passer une journée sans stress, sans se battre pour le placement, en évitant les chutes. J’ai finalement gagné un peu de temps, donc tant mieux », a confié Guillaume Martin au micro d’Eurosport au terme de la 8ème étape du Giro.