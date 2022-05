En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison pour rejoindre la Juventus Turin.

Pointé du doigt pour son hygiène de vie, cause de ses nombreuses blessures, Ousmane Dembélé est parvenu à revenir sur le devant de la scène en Espagne. Le retour de Xavi Hernandez et l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang semble lui avoir donné un sacré coup de fouet. En 19 rencontres de Liga, le Français a délivré 11 passes décisives et est désormais le meilleur passeur du pays. Un retour en état de grâce qui ne devrait pas durer. L’ailier aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat.

Selon les informations révélées par Todo Fichajes, Ousmane Dembélé aurait fini de tergiverser et il devrait quitter le FC Barcelone dès la fin de la saison. Malgré les nombreuses tentatives de la direction catalane, les différentes parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Le Français aurait privilégié un départ vers la Juventus Turin. Son agent, Moussa Sissoko, serait en négociations permanentes avec la direction de la Vieille Dame et son arrivée, à la fin de la saison, serait d’ores et déjà actée. Avec les conditions fiscales séduisantes en Italie, les Bianconeri seraient parvenus à convaincre l’entourage du Français sur le plan économique et financier. La presse espagnole estime que son départ sera officialisé début juin.