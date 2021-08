Toujours en quête de nouveaux renforts cet été, la Juventus Turin est proche de recruter un jeune attaquant brésilien de 19 ans du nom de Kaio Jorge.

Par le biais des réseaux sociaux, le club brésilien du Santos FC a annoncé avoir trouvé un accord avec la formation turinoise, au sujet du transfert du jeune attaquant : « Santos et la Juventus, d’Italie, ont conclu un accord pour la négociation de l’attaquant Kaio, ce lundi 2 août. L’équipe italienne a accepté les termes du Peixe et le joueur sera désormais autorisé à jouer en Europe, » a-t-il écrit. Le joueur devrait bientôt passer sa visite médicale et parapher un contrat avec la Juve.

En ce qui concerne les modalités de transfert, la presse italienne évoque une offre de 4 millions d’euros avec des bonus plus un pourcentage à la revente de 5 %. Le natif d’Olinda devrait quant à lui parapher un bail portant jusqu’en juin 2026. Actuellement sous contrat jusqu’en décembre 2021, il a marqué 8 buts en 28 apparitions, toutes compétitions confondues, cette saison.