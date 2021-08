Martine Grael et Kahena Kunze ont décroché le titre olympique en voile 49er FX ce mardi matin.

Les deux Brésiliennes sont de nouveau devenues championnes olympiques de la discipline en terminant devant les Allemandes Tina Lutz/Suzann Beucke et les Néerlandaises Annemiek Bekkering/Annette Duetz. Quatrièmes lors des Mondiaux 2020, les Françaises Lili Sebesi et Albane Dubois finissent quand à elle à la neuvième place et ne ramèneront pas de médaille lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020.