L’entraîneur adjoint de l’Equipe nationale du Marco, Mustapha Hadji s’est confié et évoque la saison d’Achraf Hakimi, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain.

« Il peut apporter énormément offensivement. Il a besoin d’espaces. Et il va en avoir avec des joueurs comme Mbappé, Neymar ou Di Maria. Ils vont lui en libérer, il va pouvoir s’insérer depuis l’arrière. Il vient de loin, avec sa vitesse, son adresse devant le but, son imprévisibilité et sa santé au beau fixe, c’est un cauchemar pour l’adversaire, » a glissé le Marocain, dans des propos accordés à L’Equipe.