Très mauvaise nouvelle pour le club de l’USL Dunkerque. Actuel 17e de Ligue 2, l’équipe de Fabien Mercadal est sanctionné très durement par la DNCG et sa place en Ligue 2 est plus que jamais menacée.

Une année et puis s’en ? C’est malheureusement ce qui risque d’arriver au club nordiste qui s’est vu lourdement sanctionné par la DNCG, autrement la comition des comptes du football français. Cette dernière envisage une rétrogradation mais pas que pour l’équipe des Hauts de France.

« Suite à sa dernière audition devant la DNCG, ce jeudi 03 décembre 2020, l’USL Dunkerque s’est vue notifiée un encadrement de sa masse salariale, une interdiction de recruter et une rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison. Le président de l’USLD a pris note de cette décision et ne souhaite pas la commenter. En revanche, le club maritime a d’ores et déjà indiqué qu’il fera appel de la décision prise par l’organe de contrôle du football professionnel français. » Affaire à suivre…