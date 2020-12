Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a décroché un précieux succès 3 buts à 1 sur la pelouse de Manchester United en Ligue des Champions. Trois points importantissimes pour la qualification et une équipe qui commencent à retrouver des couleurs.

Après la victoire en Angleterre, Daniel Riolo a livré son analyse du match et félicite Thomas Tuchel qui a aligné le 11 type pour glaner les trois points. Le journaliste a donné raison au coach allemand et c’est assez rare pour le signaler.

« Il y avait tellement longtemps que Paris n’avait pas joué avec un 11 cohérent que j’y ai vu un signe de lucidité, de conscience retrouvée. Un milieu avec un vrai 6. Une vraie charnière centrale et un vrai 9 pour accompagner Neymar et Mbappé. Avec du “vrai” on avance toujours mieux. (…) Finalement tout est dans les mains du coach. Garder les idées claires pour ne plus jouer avec le positionnement du chef Marquinhos. Jouer avec un avant-centre et pas Neymar ou Mbappé en faux 9. Voilà pour la base. » Explique-t-il sur les ondes « RMC ».