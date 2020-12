Crise sanitaire oblige, le calendrier pour les équipes de football professionnelles mais surtout amateurs est totalement chamboulé. Concernant la Coupe de France qui n’a pour le moment pas pu se dérouler comme il faut, la Ministre des Sports garde espoir.

S’il paraît aujourd’hui compliqué de voir se dérouler la Coupe de France en 2021, Roxana Maracineanu souhaite rester positive et assure qu’elle fera tout ce qu’il faut pour maintenir la compétition à partir de janvier 2021. Voici ce qu’elle dit pour « RMC ».

« Quand ça va reprendre en janvier, on reprendra progressivement. On travaillera main dans la main avec la FFF. S’il faut adapter le format de la compétition, on le fera. Tout dépend de l’échéance avec laquelle on pourra reprendre. La Coupe de France n’est pas morte en elle-même, mais évidemment pour cette fin d’année 2020, elle est à l’arrêt, comme beaucoup de sports en France. » Au vu des calendriers des clubs et notamment les nombreux matchs reportés pour les équipes amateurs, il paraît aujourd’hui impossible de garder le format actuel de la Coupe de France du moins pour l’année 2021. Affaire à suivre…