Buteur mercredi soir en Ligue des Champions avec le FC Barcelone face aux Hongrois de Ferencvaros, Ousmane Dembélé semble se sentir de mieux en mieux. Un temps annoncé partant lors du mercato estival 2020, il pourrait finalement rester au club encore un bon moment.

D’après les informations de « ESPN », le joueur de 23 ans se dirigerait plutôt vers une prolongation de contrat. Arrivé au Barça en 2017 pour 105 millions d’euros et 42 de bonus, il revient de belle manière et le Barça voudrait continuer à lui faire confiance.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé était courtisé notamment par Manchester United l’été dernier et son club était ouvert à un départ. Mais les dernières performances du Français semblent porter leurs fruits et une prolongation devrait rapidement arriver sur la table, surtout en cas de départ de Lionel Messi l’été prochain. À Dembélé et son agent de prendre la bonne décision…