Plus d’une douzaine de joueurs et de membres professionnels de l’OGC Nice, de l’effectif professionnel et des jeunes ont été déclarés positifs au coronavirus. Le centre de formation des Aiglons a été fermé.

Une nouvelle fois, le coronavirus s’immisce dans le monde du foot professionnel et amateur. Sa victime du jour : l’OGC Nice. Plus d’une douzaine de membres du club et de jeunes joueurs issus du centre d’entraînement ont été testés positifs. Face à cette vague, la direction de l’équipe azuréenne a pris la décision de fermer son centre de formation et la zone sportive professionnelle du complexe.

Pour ne pas que la situation s’aggrave encore plus, les entraînements collectifs sont eux aussi suspendus, toutes catégories confondues, jusqu’aux U12. Si la situation sanitaire le permet, une réouverture est prévue pour la semaine prochaine.

En attendant, cette fermeture généralisée s’inscrit dans un contexte de trêve internationale et de suspension du championnat amateur.