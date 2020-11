À 36 ans, l’expérience ne manque pas à Thiago Silva. Porto, Moscou, Rio, Milan, Paris et maintenant Londres, le défenseur est un Globe-trotter dans l’âme. Arrivé à Chelsea il y a deux mois, il en profite pour comparer ses trois amours.

Plutôt Serie A, Ligue 1 ou Premiere League ? Thiago Silva peu désormais choisir. Convoqué avec le Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'ancien défenseur du PSG, est revenu sur ses débuts à Chelsea. Sa première expérience en territoire britannique.

« J’ai énormément appris en Italie. C’est l’une des meilleures écoles pour un défenseur. (…) Le Championnat de France est un peu plus physique, un peu plus fort. Aujourd’hui, le PSG a un avantage sur ses adversaires et doit prendre un peu plus de risques. Je joue maintenant en Premier League. À la fin de mes deux derniers matches, j’avais mal à la tête, parce qu’il faut tout le temps se battre pour le ballon dans les airs. Le rythme de jeu est très élevé, très différent de l’Italie et de la France » a analysé Thiago Silva.