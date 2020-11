Gardien de l’Olympique Lyonnais, Anthony Lopes était de passage en conférence de presse vendredi dernier pour évoquer le derby face à l’AS Saint-Etienne, mais pas que…

Le portier olympien est revenu sur les prestations et les résultats des équipes françaises en Europe. Il pense que l’OL aurait eu sa place et certaines formations n’ont peut être pas le niveau pour jouer en Europe. « Je pense que ça nous manque. Lyon manque pour l’indice UEFA français, clairement. On s’est toujours mis en tête la chance de jouer des Coupes d’Europe. On la joue à 200 %. Je ne dis pas qu’ils ne jouent pas l’Europe à 200 %, mais c’est difficile à dire. C’est vrai qu’on se met un peu en difficulté dans le championnat de France. » indique le Lyonnais.

Avant de conclure : « On aimerait que les représentants français en Coupe d’Europe prennent un maximum de points possibles. Il y a des équipes de grande qualité en face, mais ça manque un peu au niveau de l’indice UEFA. » Rappelons qu’après 3 journées, les clubs français ont récolté 14 points sur 45 possibles en cumulant la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La moitié des points viennent du LOSC.