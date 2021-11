Les joueuses du PSG n’ont fait qu’une bouchée du Real Madrid ce soir en Ligue des champions féminine.

Il n’y avait pas photo entre les Parisiennes et les joueuses du Real Madrid ce soir. Bien lancées en Ligue des champions féminine avec deux victoires, les joueuses Didier Ollé-Nicolle ont facilement enchaîné face à leur principal adversaire de la poule B. Grâce à des buts de Marie-Antoinette Katoto (13′) et Sara Däbritz (41′), le PSG est rentré aux vestiaires avec un matelas de deux buts d’avance. Même bilan après les 45 minutes suivantes : Marie-Antoinette Katoto (54′) s’est offert un doublé de la tête sur corner et la pauvre Rocío Gálvez (65′) a inscrit un but contre son camp pour parachever la fête.

Score finale 4 à 0 en faveur du PSG, qui prend seul les commandes du groupe B et fait un grand pas vers la qualification pour le prochain tour de Ligue des champions.