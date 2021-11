Titularisé ce week-end en Ligue 1, Steve Mandanda va mettre la pression sur ses dirigeants pour garder sa place dans les buts de l’OM.

Relégué sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Pau Lopez, Steve Mandanda a retrouvé quelques sensations ce week-end face au FC Metz (0-0). Mais le portier de 36 ans reste toujours le numéro 2 dans la hiérarchie aux yeux de Jorge Sampaoli. Sa situation est encore plus délicate en équipe de France, où il n’est plus appelé depuis maintenant de nombreux mois. Il s’est fait doubler par le Bordelais Benoît Costil, et le récent forfait de Mike Maignan n’a pas non plus fait les affaires du Marseillais. Pour les matchs de novembre, le sélectionneur des Bleus à préféré rappeler Alphonse Aréola en numéro 3.

Agacé, Steve Mandanda aurait exigé une réunion avec les dirigeants de l’OM cette semaine d’après les informations de L’Equipe. L’ancien capitaine réclamerait plus de temps de jeu, faute de quoi il demandera à partir lors du prochain mercato. Reste à savoir si Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sauront faire un effort pour ‘Il Fenomeno’.